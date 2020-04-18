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DENİZLİ Denizli ıssız şehre döndü

Denizli ıssız şehre döndü DENİZLİ'de gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:24
Denizli ıssız şehre döndü DENİZLİ'de gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı, Denizli'de uygulanmaya başladı. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları da sokaklarda ekmek dağıtımı yaptı. Vatandaşlar mesafe kuralına uyarak ekmeklerini aldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, gerekçesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri zorunlu gıda ihtiyaçları nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara maske ve eldivenlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçları kontrol etti. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin işlek noktaları da boş kaldı. Şehirdeki meydanlar, cadde ve sokaklar, ıssız bir görüntü aldı. Kentin en hareketli yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da boş haliyle dikkat çekti. DENİZLİ Denizli ıssız şehre döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Denizli, Polis, Güncel
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