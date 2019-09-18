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Denizli depodan adeta cephanelik çıktı

Depodan adeta cephanelik çıktıDEPOYA YAPILAN BASKINDA 787 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİDenizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir depoya operasyon yapan polis ekipleri, 787 tüfek ele geçirdi.

18.09.2019 13:15
Depodan adeta cephanelik çıktı
DEPOYA YAPILAN BASKINDA 787 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir depoya operasyon yapan polis ekipleri, 787 tüfek ele geçirdi. İnternetten satılan silahların kargoyla yollandığı, kargoda ise 'Otomotiv parçası' olarak beyan edildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den Türkiye'nin farklı illerine yasa dışı yollardan silah satıldığını öğrendi. Çalışma başlatan polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Sarayköy ilçesinde bulunan bir depoya, dün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda 787 adet izinsiz üretilmiş tüfek ele geçirildi. Operasyonda sevkiyat öncesi depoda yakalanan A.Ö., gözaltına alındı. Ele geçirilen tüfeklere el konuldu. Tüfeklerin, internet üzerinden satışının yapıldığı, kargoyla adreslere gönderildiği, kapıda ödeme sistemi ile ücretlerin alındığı kaydedildi. Satışı yapılan tüfeklerin kargoda otomotiv olarak beyan edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Denizli depodan adeta cephanelik çıktı

Sarayköy, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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