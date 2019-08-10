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DENİZLİ DEPREM ANINDA MARKET RAFINDAKİLER DEVRİLDİ

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen, aletsel büyüklüğü 6.0 olan depremde, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sarsıntının ciddiyetini gözler önüne serdi.

10.08.2019 16:17
DENİZLİ DEPREM ANINDA MARKET RAFINDAKİLER DEVRİLDİ
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen, aletsel büyüklüğü 6.0 olan depremde, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sarsıntının ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntüde, raflarda bulunan ürünlerin yere dökülmesi dikkat çekti.
Bozkurt ilçesinde geçen 8 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki şiddetli deprem, çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anları, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin yere dökülmesi, markette bulunanların korku yaşayarak dışarı kaçışması dikkat çekti. Market sahibi Osman Savur, sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirterek, depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını söyledi.
DENİZLİ DEPREM ANINDA MARKET RAFINDAKİLER DEVRİLDİ

Denizli, Çardak, Güncel

Kaynak: DHA

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