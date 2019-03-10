Denizli Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

Denizli
'nin Çal
ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 30 yaşındaki Habip Batu, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi, Sakızlı Mevkisi'nde meydana geldi. Tarlasını sürdükten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Habip Batu, kullandığı 20 ND 402 plakalı traktörüyle yola çıktı. Batu, tarlalar arasından geçen yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Batu, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki tarlalarda bulunan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, İtfaiye
ve Jandarma
ekipleri sevk edildi. Batu, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, Çal, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA