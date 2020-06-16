DENİZLİ Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandıDENİZLİ'de, FETÖ/PDY'den aranırken dolap içinde gizli bölmede yakalanan şüphelinin tutuklandı.

16.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:50
Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'den aranırken dolap içinde gizli bölmede yakalanan şüphelinin tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün yapılan operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı. Polisin kontrolünde, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi sonucu zanlının yakalandığı belirtildi. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanan B.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi, DENİZLİ Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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