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DENİZLİ Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza

Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira cezaDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, drift yapan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 7 bin para cezası kesildi.

14.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:45
Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, drift yapan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 7 bin para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konurken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında 3. Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Osman A. kullandığı 20 DV 691 plakalı otomobiliyle drift yapmaya başladı. Otomobili kendi ekseni etrafında defalarca döndüren Osman A., daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine, Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, plakasını belirlediği otomobili takibe aldı. Bölgede yapılan araştırmada otomobil kısa süre içerisinde bulunarak, sürücüsünü yakaladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü Osman A.'ya 7 bin lira para cezası kesildi. 1.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Otomobili ise, 2 ay trafikten men edildi. DENİZLİ Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel
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