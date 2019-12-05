Haberler » Güncel » Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber

Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde kurtarıldı. Anne ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

05.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:01

'nin ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE, SOKAĞA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Bugün saat 17.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkan vatandaşlar, mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. Dumandan etkilenen anne Ümmü A. ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Evdeki alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Merkezefendi, Denizli, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:06 "On Küçük Zenci" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı - Haber
00:05 Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haber
00:04 Muğla turizmi İzmir'de konuşuldu - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Aralık 2019 - Haber
00:02 FSMVÜ'de Semavi Eyice'yi Anma Programı düzenlendi - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
6.12.2019 00:15:22