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Denizli dünyada sadece denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi

Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2)'ONUR VERİCİ'Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisi Rasim Çetiner, yeni bir bitki türü olan 'Yünlügelin'i 2018 yılının Mayıs ayında Çameli ilçesinde yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte inceleme yaparken bulup,...

10.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43
Dünyada sadece 'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2)
'ONUR VERİCİ'
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisi Rasim Çetiner, yeni bir bitki türü olan 'Yünlügelin'i 2018 yılının Mayıs ayında Çameli ilçesinde yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte inceleme yaparken bulup, fotoğrafladığını söyledi. Daha sonra bilim adamı Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile bölgeye tekrar gidip, incelediklerini belirten Çetiner, "Bitkinin yeni bir tür endemik tür olduğu ortaya çıktı. Biz de buna çok sevindik. Bitkiyi bulan kişinin ismi veriliyormuş, benim soy ismim de bitkiye verildi. Güzel bir duygu, onur verici" dedi.
Denizli dünyada sadece denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi

Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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