DENİZLİ Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu

Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu (2)'ZİRAİ DON MAĞDURU KEKİK ÜRETİCİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki zirai don nedeniyle mağdur olan kekik üreticilere destek olacaklarını söyledi.

27.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:26
Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu (2)
'ZİRAİ DON MAĞDURU KEKİK ÜRETİCİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki zirai don nedeniyle mağdur olan kekik üreticilere destek olacaklarını söyledi.
Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Milletvekili Tin, "Pamukkale, Çal, Çivril, Baklan ve Bekilli ilçelerimizde don ve dolu yağışı meydana geldi. Özellikle Pamukkale ilçemizdeki Gözler, Uzunpınar ve Kurtluca mahallelerimizdeki kekik ekili alanlar don nedeniyle büyük zarar gördü. Diğer ilçelerimizde de üzüm, ay çiçeği, mısır ve haşhaş ekili alanlarda dolu yağışından zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Tespit çalışmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na gelen raporlar doğrultusunda üreticimize destek olmak için çalışma başlatacağız. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ve ekonomik destek olmak için çalışmalar yürüteceğiz" dedi. DENİZLİ Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, Şahin TİN, AK Parti, Denizli, Güncel, Haber

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