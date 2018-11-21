Denizli Düşen Uçağın Enkazı Bulundu; Pilot ve Öğrencisinden Acı Haber

21 Kasım 2018 Çarşamba 02:00



21 Kasım 2018 Çarşamba 02:00

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cesetleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi'nde (JAK) görevli 23 kişilik bir ekip helikopterle Ankara'dan gelerek, enkazın bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi. Burada iki savcı ile buluşan JAK Timi, yaklaşık 1 saat süren arazi koşullarındaki zorlu yürüyüşün ardından düşen uçagın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yoğun sis bulunan bölgede, savcıların yaptığı incelemenin ardından uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu, incelenmek üzere alındı. JAK Timleri ve enkazı bulan Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekileri tarafından Yılmaz ve Altun'un uçaktan çıkartılan yanmış cesetleri torbalara konuldu. Cesetler, ekipler tarafından taşırakak yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yola çıkartıldı. Burada AFAD'ın arazi araçlarına konulan cesetler, Karacasu'nun Dikmen Köyü'ne götürülmek üzere gönderildi.