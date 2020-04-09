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DENİZLİ Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldüDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü alt geçitte kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Emrullah Şandarlı (60), hayatını kaybetti.

09.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:50
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü alt geçitte kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Emrullah Şandarlı (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Antalya karayolu İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Deliktaş köprülü alt geçitte meydana geldi. Emrullah Şandarlı yönetimindeki 20 P 6192 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şandarlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Emrullah Şandarlı'nın cansız bereni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şandarlı'nın olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DENİZLİ Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Antalya, Güncel
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