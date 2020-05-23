DENİZLİ-Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza

Ehliyetsiz araç kullanan kişiye cezaDENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan yol denetiminde kontrol edilen sürücü Ergün K.'nin bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.

23.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:01
Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza
DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan yol denetiminde kontrol edilen sürücü Ergün K.'nin bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.
İstiklal Caddesi'nde bugün, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı. Kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarından olan pastane işletmecisi Ergün K.'nin idaresindeki 07 YMA 66 plakalı cip, kontrol için durduruldu. Trafik ekipleri, Ergün K.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ergün K.'ya ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Ergün K., kendisine ceza yazan polis ekiplerine tepki gösterdi. Ergün K.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi. DENİZLİ-Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Haberler››Güncel››DENİZLİ-Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:57: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü - Haber 15:57: Havza'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklarda Kur'an okutuldu - Haber 15:57: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 15:57: Samsun'da kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi - Haber 15:57: Samsun'da "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması sonuçlandı - Haber 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber