Denizli Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kül Oldu

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu
DENİZLİ'nin Çal
ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında Dağmarmara Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Battal'a ait tek katlı evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evi sararken, bölgeye itfaiyle ekipleri intikal etti. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmen edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma
ile ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye, Çal, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA