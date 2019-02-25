25 Şubat 2019, 23:27
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Denizli Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kül Oldu

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül olduDENİZLİ'nin Çal ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında Dağmarmara Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Battal'a ait tek katlı evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evi sararken, bölgeye itfaiyle ekipleri intikal etti. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmen edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ile ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye, Çal, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA