DENİZLİ EMEKLİ AYLIĞIYLA SATIN ALDIĞI HURDALARLA SÜS EŞYASI VE HEYKEL YAPIYOR

DENİZLİ'de emekli demir doğrama ustası 54 yaşındaki Turan Çetin, esnaftan topladığı hurda metalleri kullanarak 2 yılda 150 parçalık süs eşyası ve heykel koleksiyonu oluşturdu. Çetin, emekli aylığını bu eserleri yapmak hurda satın alarak harcadığından eşiyle zaman zaman tartıştıklarını belirterek, Bu eserler benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım dedi.

Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde atölyesi bulunan evli, iki çocuk babası Turan Çetin, 40 yıl demir doğrama ustalığı yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Demir doğrama işinden vazgeçmeyen Çetin, boş zamanlarını değerlendirmek için atölyesinde çalışmaya devam etti. 2 yıl önce çevreden topladığı hurda demir parçalarıyla küçük süs eşyaları tasarlayan Çetin, daha sonra büyük heykeller yapmak için hurdacıları dolaşmaya başladı. Emekli maaşını çeker çekmez soluğu hurdacılarda alan Çetin, özellikle beğendiği otomobil motor ve egzoz parçalarını satın aldı. Çetin, atölyesinde kaynak makinesinin başına geçip, hurda otomobil motor parçaları, fren diskleri, egzoz gibi parçaları tek tek birleştirip, bilim kurgu filmlerinden esinlenerek heykeller ortaya çıkardı. Çeşitli heykeller yapan Çetin, 2.5 metre uzunluğunda 1453 parçadan oluşan eserine 'Vatan' ismini verdi. Çetin iki yılda irili ufaklı olmak üzere 150 heykel yaparken, bunları yapmakta kullandığı hurdalara ise yaklaşık 50 bin lira harcadığını söyledi. Çetin, atölyesinde yaptığı heykelleri, oğlunun dondurma satışı yaptığı iş yerinde sergiliyor. İş yerinin bir bölümünde sergilenen heykeller vatandaşların da ilgisini çekiyor. Hurdalardan yaptığı heykellerin en büyüğünün 5 metre, en küçüğünün ise 10 santimetre boyutlarında olduğunu ifade eden Çetin, heykelleri yaparken yaratıcılığını kullandığını söyledi. Emekli aylığını hurdaları satın almakta kullandığı için eşiyle tartıştığını söyleyen Çetin, Boş zamanlarımı atölyede heykel yaparak geçiriyorum. Bunlar benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım. Hurdalardan heykellerin yanı sıra uçak, helikopter, saksı ve çeşitli süs eşyaları da yaptım dedi.

Kaynak: DHA