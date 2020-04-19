DENİZLİ Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti
Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti DENİZLİ'de bankadaki görevinden 12 yıl önce emekli olan Hurşit Türkay Çakır (65), hayalindeki hayatı yaşamaya başladı.
19.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:11
'İKİNCİ BİR HAYATA BAŞLADIM'
Hurşit Türkay Çakır, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyduğunu belirtti. Çocukluk hayalini, emeklilik yıllarında gerçekleştirdiğini dile getiren Çakır, "Bankacılık yaparken hep hesap kitap ve evrak işleriyle uğraştım. Çalıştığım süre içinde müzik yapma isteği içimde vardı. Özellikle rock müziği yapmak, türküler söylemek yeni şarkılar yazmak istiyordum. Emekli olunca kendime geldim. İkinci bir hayata başladım. Hayallerim vardı, gerçekleştirmek için adım atmaya başladım" dedi. 83 ŞARKI, 13 KLİP
Emekli olur olmaz imaj değişikliği yaptığını belirten Çakır, "Memuriyet döneminde kılık kıyafet ve saç kuralları vardı. Emekli olduktan sonra gerçek özgürlüğü buldum. Saçımı uzattım. Kıyafet tarzımı değiştirdim. Emeklilik yeni bir yaşama başlangıçtır. Bu süre zarfında 83 şarkı yazdım, 13 klip çektim yüzlerce konsere çıktım" diye konuştu. Çakır, çevresinden hep olumlu tepkiler aldığını, bu durumun kendisini çok motive ettiğini kaydederek, "Arkadaşlarım bana gıpta ile baktıklarını, ikinci bir yaşama başladığımı, beni örnek aldıklarını söylüyor. Beni uzun süre sonra görenler de bu halime inanamıyor. Emekli olunca da yeni ve güzel şeyler yapılabiliyormuş. Emekli olanlara hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Güncel