Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DENİZLİ Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti

Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti DENİZLİ'de bankadaki görevinden 12 yıl önce emekli olan Hurşit Türkay Çakır (65), hayalindeki hayatı yaşamaya başladı.

19.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:11
Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti DENİZLİ'de bankadaki görevinden 12 yıl önce emekli olan Hurşit Türkay Çakır (65), hayalindeki hayatı yaşamaya başladı. Saçlarını uzatıp bıyık bırakan ve rock müziğine yönelen Çakır, 83 şarkı yazdı, sözü ve müziği kendisine ait olan 13 şarkısına da klip çekti. Denizli'de yaşayan Hurşit Türkay Çakır, 26 yıl yaptığı banka memurluğu görevinden 2008 yılında emekliye ayrıldı. Gençlik yıllarında müziğe ilgi duyan Çakır, iş yaşamı nedeniyle müzik tutkusunu ertelemek zorunda kaldı. Bankacılıktan ayrılması ardından saçlarını uzatarak, bıyık ve sakal bırakan Çakır, yeni bir imaj oluşturdu. 12 yıllık emeklilik hayatı içerisinde 83 şarkı yazan Çakır, 2015'te 10 şarkıdan oluşan 'Bilmelisin' isimli albümü çıkarttı. Sözü ve müziğini yaptığı 13 şarkısına ise kendi imkanlarıyla klip çekti. Çakır son olarak sözleriyle dinleyenleri gülümseten 'Hadi Hadi Gari' isimli şarkısına eşekler ve develerin de yer aldığı bir klip yaptı.
'İKİNCİ BİR HAYATA BAŞLADIM'
Hurşit Türkay Çakır, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyduğunu belirtti. Çocukluk hayalini, emeklilik yıllarında gerçekleştirdiğini dile getiren Çakır, "Bankacılık yaparken hep hesap kitap ve evrak işleriyle uğraştım. Çalıştığım süre içinde müzik yapma isteği içimde vardı. Özellikle rock müziği yapmak, türküler söylemek yeni şarkılar yazmak istiyordum. Emekli olunca kendime geldim. İkinci bir hayata başladım. Hayallerim vardı, gerçekleştirmek için adım atmaya başladım" dedi. 83 ŞARKI, 13 KLİP
Emekli olur olmaz imaj değişikliği yaptığını belirten Çakır, "Memuriyet döneminde kılık kıyafet ve saç kuralları vardı. Emekli olduktan sonra gerçek özgürlüğü buldum. Saçımı uzattım. Kıyafet tarzımı değiştirdim. Emeklilik yeni bir yaşama başlangıçtır. Bu süre zarfında 83 şarkı yazdım, 13 klip çektim yüzlerce konsere çıktım" diye konuştu. Çakır, çevresinden hep olumlu tepkiler aldığını, bu durumun kendisini çok motive ettiğini kaydederek, "Arkadaşlarım bana gıpta ile baktıklarını, ikinci bir yaşama başladığımı, beni örnek aldıklarını söylüyor. Beni uzun süre sonra görenler de bu halime inanamıyor. Emekli olunca da yeni ve güzel şeyler yapılabiliyormuş. Emekli olanlara hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. DENİZLİ Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Acun’un Sercan’a verdiği ’Fatih Terim’ cevabı sosyal medyayı salladı Haberler
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Haberler ›› Güncel ››DENİZLİ Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:35: Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber 13:34: Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada - Haber 13:32: (Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR - Haber 13:32: UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay, dünya belediyelerine seslendi - Haber 13:32: Komşuları için balkonda şarkı söyledi, alkışlandı - Haber 12:47: Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:00: 9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber