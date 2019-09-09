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Denizli emekli polise sopalı saldırı

Emekli polise sopalı saldırıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), sopalı 1 kişinin saldırısına uğradı.

09.09.2019 19:35
Emekli polise sopalı saldırı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), sopalı 1 kişinin saldırısına uğradı. Otomobilinin camlarını kırıp, başına sopayla vurduğu Özgen'i yaralayıp kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen, bugün saat 14.30 sıralarında, alışveriş yapmak için 20 ZS 202 plakalı otomobiliyle, yaşadığı Topraklık Mahallesi'ndeki bir markete gitti. Otomobilini park edip, bagaja yöneldiği sırada yanına yaklaşan 1 kişi, Özgen'in otomobilinn camlarını elindeki sopa ile kırdı. Saldırgan ardından aynı sopa ile olayın şaşkınlığını yaşayan Özgen'in başına vurup, koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Denizli emekli polise sopalı saldırı

Pamukkale, Güncel

Kaynak: DHA

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