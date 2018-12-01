Denizli Engelliler Engel Tanımadı, Balona Binip Bulutların Üzerine Çıktı

Denizli
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında engelli vatandaşlar için Pamukkale
'de balon turu düzenlendi. Önce beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale üzerinde balonla tur atan engelliler, daha sonra 1500 metreye çıkarak bulutların üzerinde muhteşem manzarada bir gün geçirdi.
Dünya Engelliler Günü
kapsamında Pamukkale Belediyesi, engelliler için balon turu düzenledi. Pamukkale'ye getirilen 16 engelli, görevlilerin yardımıyla balona bindirildi. Bazıları balona binmekten korkarken, arkadaşları onları cesaretlendirdi. Engelliler yavaş yavaş havalanan balonda gökyüzünden travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi havadan izleme fırsatı buldu, bol bol fotoğraf çektirdi. Görme ve konuşma engelliler, balonla Pamukkale turu yapmanın heyecanını yaşadı. Pamukkale turunun ardından yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulutların üzerine çıkan balonda muhteşem manzarayı gören engelliler, ilk kez bindikleri balonda harika bir gün geçirmenin fırsatını buldu.
Görme engelli Salih Cura, ilk kez balona bindiğini belirterek, "Eşim korktuğu için binemedi. Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olamadığı kadar mutlu oluyor. Muhteşem manzarayı göremesem de bu heyecanı yaşamak çok güzel, bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir duygu" dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin
, amaçlarının engelli vatandaşlara güzel bir anı yaşatmak olduğunu belirterek, "Engelliler günü için balon turu düzenledik. 16 kardeşimizi balona bindirdik. Bulutların üzerinde balon uçuşunu misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi" diye konuştu.
Denizli,Pamukkale
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:52