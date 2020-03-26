Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı

Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajıDENİZLİ'de bedensel ve zihinsel engeli vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri videolarda 'Evde kal' çağrısı yaptı.

26.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:18
Engellilerden 'Evde kal Türkiye ' mesajı
DENİZLİ'de bedensel ve zihinsel engeli vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri videolarda 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Merkezefendi 'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Salgından önce merkezde eğitim gören bedensel ve zihinsel engeli bireyler de, 'Evde kal' çağrısına uyarak, zamanlarını evde geçirmeye başladı. Aileleriyle zamanlarını geçiren engelli bireyler, salgına karşı vatandaşların dışarı çıkmamalarını ve evde kalmalarını sağlamak için cep telefonlarıyla görüntü çekerek 'Evde kal' çağrısı yaptı. Videolarda işitme engelliler işaret diliyle 'Evde kal' mesajı verirken, down sendromlular da bateri ve saz çalarak 'Ede kal' mesajı vermeye çalıştı. Yaşlılar ve bedensel engelliler, ellerinde 'Evde kal' yazılı döviz tutarak, vatandaşlara çağrıda bulundu. Engellilerin bu çağrısı büyük beğeni topladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DENİZLİ Engellilerden ’Evde kal Türkiye’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
İstanbul’un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü! Haberler
İstanbul'un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü!
Türkiye’de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi Haberler
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası - Haber 12:02: Başkan Seçer: "Dezenfektan ve maske üreteceğiz, sabun dağıtacağız" - Haber 12:02: Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüse karşı üretim seferberliği - Haber 12:02: Libya Başbakanı Serrac: "Saldırganlara gereken sert cevabın verilmesini emrettim" - Haber 12:01: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi