Denizli Ev Hanımı Evinde Çocuğunun Gözü Önünde Öldürüldü

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde yaşayan ev hanımı 35 yaşındaki Rahime Gencer, 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde, evinde, av tüfeğiyle yüzünden vurularak öldürüldü. Olayın hemen ardından geldiğini belirten Gencer'in oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer ise, evden 3 kişinin kaçtığını söyledi. Jandarma
cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Tepeköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı, 3 çocuk annesi Rahime Gencer, evinde yüzünden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Rahime Gencer, oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer tarafından kanlar içinde bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca oğlundan olayı öğrenen kadının kocası 40 yaşındaki Musa Gencer de eve geldi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rahime Gencer'in öldüğü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Bu sırada olay yerine toplanan kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Gencer için yakılan ağıtlar, yürekleri sızlattı. Gencer'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp
morguna kaldırıldı.
Eşi tarlada çalışan, 18 yaşında Osman ve 12 yaşında Orçun isimli çocukları dışarda olan Rahime Gencer'in, cinayetin işlendiği sırada yanında 2 yaşındaki oğlu Eğmen bulunduğu öğrenildi. Olayın hemen ardından eve gelen Osman Gencer'in, annesinin cesedini bulduktan sonra üç kişinin kaçtığını gördüğünü, arkalarından koştuğunu ancak yakalayamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma Musa Gencer, oğlu Osman Gencer ve kardeşi Mehmet Gencer
'i ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Cinayeti kimin ve neden işlediği araştırılırken, ölen kadının çocukları Egemen ve Orçun, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Jandarma,Denizli
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:43