Denizli Evde Sahte Alkollü İçki Üreten Zanlı Tutuklandı

Gerçeğini kendi içip, sahtesini satıyormuş
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, imalathaneye çevrilen bir evde çeşitli boyda 1400 şişe sahte rakı, viski ve votka ile 1500 litre alkol ele geçirildi. Kendisinin piyasadan satın aldığı gerçek alkollü içkilerden içtiği, ürettiklerini ise sattığı belirlenan zanlı tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, sahte alkollü içki ihbarı üzerine dün (perşembe) Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, sahte alkollü içki üreten A.R. gözaltına alındı. A.R'nin, eğlence mekanlarından boş şişeleri toplayıp, temizledikten sonra, ürettiği sahte alkollü içkileri doldurup, üzerine renkli fotokopiyle çoğaltılan barkodları yapıştırdığı ortaya çıktı. İçki imalathanesine çevrilen evde arama yapan polis ekipleri, satışa hazırlanmış şekilde 1400 şişe 35'lik, 70'lik ve 1 litrelik rakı, viski ve votka, ayrıca bidonlar içinde 1500 litre alkol, 1600 boş içki şişesi, 16 bin sahte bandrol, 22 bin şişe kapağı ve sahte içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Evde yapılan aramada, sahte olmayan alkollü içkiler de bulundu. Zanlının kendisinin bunlardan içtiği, üretiklerini ise piyasaya sürdüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede, duvarların ses yalıtım malzemesi ile kaplandığı, polis baskınına karşı güvenlik kameraları takıldığı da belirlendi. Gözaltına alınan A.R., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Pamukkale