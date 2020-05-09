Haber, Son Dakika, Haberler

DENİZLİ Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

Evden yayılan kötü koku paniğe neden olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi yurt dışında olan bir apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve birinin ölmüş olabileceği ihbarı üzerine itfaiye kapıyı kırarak girdi.

09.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:26
Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi yurt dışında olan bir apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve birinin ölmüş olabileceği ihbarı üzerine itfaiye kapıyı kırarak girdi. Evin içinde inceleme yapan polis ekipleri kötü kokunun ölen bir kediden yayıldığını tespit etti. Çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak'taki Yalçın Apartmanı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, 3 katlı apartmanın birinci katından kötü koku yayıldığını ve pencerenin karasinek kaplandığını fark edince evde bir kişinin ölmüş olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sahibi Şerife Yalçın'ın Almanya'da yaşadığını öğrenen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiye ekibi önce apartmanın demir kapısını kırdı. Ardından birinci kattaki dairenin kapısını da kıran ekipler, evde yaptıkları incelemede bir kedinin öldüğünü gördü. Ölen kedinin bulunduğu odanın penceresindeki kara sineklerin yoğunluğu da dikkat çekti. Kedinin eve nasıl girdiği bilinmezken, belediye ekiplerinin de evde ilaçlama yapacağı bildirildi. DENİZLİ Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, İtfaiye, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D’den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
MHP’li Yalçın’ın paylaştığı Bahçeli’nin ’Tek başına iktidar’ mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Ceren Özdemir’in annesinden yürek burkan sözler Haber
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Sokağa çıkma yasağında Eminönü’ndeki kalabalık dikkat çekti Haber
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Haberler››Güncel››DENİZLİ Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: Datça polisi yarın sokağa çıkacak yaşlıları anonsla uyardı - Haber 19:18: Samsun protokolü anneleri unutmadı - Haber 19:18: Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara hijyen seti - Haber 19:17: Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kamerada - Haber 19:17: İzmir Çiğli balkonlarından topraksız tarıma destek - Haber 19:04: Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti - Haberler 19:03: Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu - Haber 17:56: Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi - Haber