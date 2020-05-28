DENİZLİ Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdiDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, alt katı ahır ve depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde çıkan yangında 82 yaşındaki Osman Akın, yaşamını yitirdi.

28.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:17
Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, alt katı ahır ve depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde çıkan yangında 82 yaşındaki Osman Akın, yaşamını yitirdi.
Acıpayam'ın kırsal Bademli Mahallesi'ndeki Osman Akın'a ait iki katlı müstakil evde, bugün saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşayan Osman Akın'ın yanmış cesedi ile karşılaştı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Akın'ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DENİZLİ Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Acıpayam, İtfaiye, Güncel, Haber

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