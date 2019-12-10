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Denizli evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulunduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Ayşe Çılkın, evinde ölü bulundu.

10.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:25Denizli evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Ayşe Çılkın, evinde ölü bulundu. Düşme sonucu başından yaralanarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Çılkın'ın cesedine otopsi yapılacak.
Muratdede Mahallesi 201 Sokak'ta yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'dan alamayan yakınları, bugün saat 12.00 sıralarında evine gitti. Eve giren yakınları, oturma odasında bulunan sobanın kenarında Çılkın'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çılkın'ın öldüğü belirlendi. Düşme sonucu başından yaralanıp öldüğü değerlendirilen Çılkın'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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