Denizli Evlenme Vaadiyle 22 Bin Lira Dolandırıldı

Denizli
'nin Çivril
ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Süleyman Önal
, bir aracı yardımıyla evlenme vaadiyle Hatay
'ın Antakya
ilçesinde tanıştırıldığı P.Y. (Pınar
Yılmaz) isimli kadın ve yakını olduğu ileri sürülen kişiler tarafından toplam 22 bin lira dolandırıldı. Önal'ın şikayetçi olması üzerine jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çivril'in kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Önal, 3 yıl önce eşinden boşandı. Mahallede tanıştığı bir kişinin tekrar evlenmek istemesi halinde aracılık edrebileceğini söymesi üzerine Önal, bu teklifi kabul etti. Önal, geçen 30 Kasım'da gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde P.Y. ve ağabeyi olduğu söylenen bir kişi ile tanıştırıldı. Önal'ın aralarında 18 yaş olduğunu hatırlattığı P.Y., iddiaya göre, Benim için yaş farkı önemli değil. Mutlu olayım yeter dedi. Kendisi ile evlenmeyi kabul etmesi üzerine Önal, toplam 3 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve küpe aldığını, süt parası olarak da ağabeyi olarak tanıtılan kişiye 7 bin lira ve toplam 7 bin lira değerinde altın bilezik verip, P.Y. ile memleketi Çivril'e döndü.
'BUNLAR ÇETE'
Önal daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı
P.Y., Çivril'e gelmemizden sonra evde hasta olduğunu söyledi. Kendisini hastaneye götürüp, muayene ettirdim. Sağlık durumu iyiydi. Eve döndükten sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum. Kardeşleriyle konuştuğunu söyleyip, bahçeye çıkarak benden uzaklaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp, sokağa çıktı. Burada, kendini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kendisinden bir daha haber alamadım, telefonlarıma da cevap vermedi. Dolandırıldığımı, kaçtığında anladım. Bunlar 6- 7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, 'Abisiyim' diyen de, 'ablasıyım' diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp dolandırıyorlar. Beni dolandırıldılar, başkası kanmasın bunlara.
Yaptığı diğer masraflar ile toplam 22 bin lira doladırıldığını belirten Önal, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu. Jandarma
, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Süleyman Önal,Hatay,Çivril,Denizli
02 Aralık 2018 Pazar 17:19