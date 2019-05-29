DENİZLİ FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına 8 gözaltı

Kaynak: DHA

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına 8 gözaltıDenizli'de, FETÖPDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütün yeniden öğrenci yapılanmasına başladığını belirledi. Örgüt üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen kişilerin, hücre evlerinde, üniversite öğrencilerini hedefleyen bir yapılanmanın içine girdiğini belirleyen polis, bu sabah 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda S.Y., H.Ç., S.G. ve M.B.G. adlı kadınlar ile H.K., M.A., İ.Ç. ve B.M. adlı toplam 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik, dolar ve rublenin de bulunduğu toplam 40 bin lira tutarında nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.