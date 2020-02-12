DENİZLİ Freni boşalan otomobil duvara çarparak durdu

Freni boşalan otomobil duvara çarparak durdu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, park halindeyken freni boşalarak yokuş aşağı yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlığın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Arslan (70), 48 R 4671 plakalı otomobilini alışveriş yapmak için park etti. Aracından inen ve markete giren Arslan'ın otomobili, geriye doğru hareket etmeye başladı. Yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlık binasının bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anında aracın kimseye çarpmaması sevindirdi. Kaza anı ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin geriye doğru hareket edip bahçe duvarına çarpması yer aldı. Aracında hasar oluşan Ömer Arslan, "Markete girmiştim. Otomobil geri gitmiş. Duvara çarpmış" dedi.

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