Denizli Gazino Alevlere Teslim Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 13:02



15 Kasım 2018 Perşembe 13:02

Gazino alevlere teslim olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kapalı olan gazinoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye yangını çevreye yayılmadan söndürdü.Korucuk Mahallesi'ndeki bir gazinoda, kapalı olduğu bir vakit, dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede eğlence mekanını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'ndan 8 araç ve 23 personel, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.GÖRÖNTÜ DÖKÜMÜİtfaiye ekiplerinden görüntüYangına müdahale edilmesindenDumanlardan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)(Tür: Yurt)