26.06.2019 04:55
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DENİZLİ Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı

Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı (2)OĞULLARI BIÇAKLANAN KAYMAKAM İNAN, DENİZLİ'YE GELDİDENİZLİ'de karıştıkları kavgada karnından bıçaklanan Safa Akif İnan (15), kasığından bıçaklanan Ahmet Burak İnan (21) ve darp sonucu yaralanan Mehmet Buğra İnan'ın (21), babası Bursa'nın...

Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı (2)
OĞULLARI BIÇAKLANAN KAYMAKAM İNAN, DENİZLİ'YE GELDİ
DENİZLİ'de karıştıkları kavgada karnından bıçaklanan Safa Akif İnan (15), kasığından bıçaklanan Ahmet Burak İnan (21) ve darp sonucu yaralanan Mehmet Buğra İnan'ın (21), babası Bursa 'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan , Denizli 'ye geldi. Oğullarının yaralandığı duyar duymaz makam otomobiline binen Kaymakam İnan, Gemlik'ten Denizli'ye karayoluyla gelerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine geldi. Hastanede diğer ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından karşılanan İnan, hastaneye girerek oğullarının yanına gitti, doktorlardan sağlık durumu ağır olan Safa Akif İnan hakkında bilgi aldı. Ameliyata alınan Safa Akif İnan'ın bıçaklanma sonucu dalağının alındığı ve aort damarında yırtık tespit edildiğini, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Güney Ege Kalkınma Ajansı bölge toplantısı için Muğla 'da bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan 'da olayın ardından Denizli'ye dönerek hastaneye geldi. Karahan, olay hakkında Emniyet Müdürü Demir'den bilgi aldı. Bu arada kavgaya karışan iki taraftan da gözaltı sayısının 7'ye ulaşacağı öğrenildi.DENİZLİ Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı
Kaynak: DHA
Bursa , Akif İnan , Gemlik , Denizli , Güncel

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