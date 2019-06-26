26.06.2019 17:44
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DENİZLİ Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDEBursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla...

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)
KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE
Bursa 'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli 'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan 'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK
Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun 'a gönderildi. İnan'ın, yarın (perşembe), İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.DENİZLİ Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü
Kaynak: DHA
Akif İnan , Gemlik , Denizli , Güncel

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