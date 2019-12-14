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Denizli gezegen evine yoğun ilgi

Gezegen evine yoğun ilgiDenizli'deki planetaryum (gezegen evi) yoğun ilgi çekiyor.

14.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:43
Gezegen evine yoğun ilgi
'deki planetaryum (gezegen evi) yoğun ilgi çekiyor. Tesiste, uzayın derinliklerini birebir izleyebilen öğrenciler, yaşadıkları sıra dışı deneyimle gök cisimleri hakkında temel bilgiler de öğreniyor.
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bilim, kültür ve sanat etkinlikleri ile birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer ve nikah salonları ile birlikte bünyesinde bulunan 100 kişilik planetaryum, Denizlililere uzayı tanıtıyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gezegen evinde, uzayın derinlikleri birebir izleyen öğrencilere, gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. Planetaryuma, Denizli merkez ve ilçelerinden yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tesiste sıra dışı bir deneyim yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, merkezdeki gezegen evinin özelikle öğrencilerin büyük ilgisini çektiğini belirterek, Merkezimizde bulunan planetaryum da öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor dedi. Öğrencileri merkeze getiren Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü Erdinç Pekmezci, Gezegen evi öğrencilerimize çok faydalı oldu. Derslerimizde işlediğimiz konuları pekiştirmek için geldik. Çok güzel bir yer yapılmış, öğrencilerimiz çok güzel bilgiler öğrendi ve çok faydalı oldu dedi. Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Utku Ünal ise, Çok keyifli ve değişik bir macera oldu bizim için. Bütün öğrencilerin mutlaka gelmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden. Denizli'nin ihtiyacı olan ve muazzam bir yer burası şeklinde konuştu. Öğrenci Asude Çakar ise, Burada çok güzel bilgiler öğrendik. Ay'ı, Jüpiter'i ve uyduları gördük. Ay'ın katmanlarını, Güneş'in lekelerini öğrendik dedi.
Denizli gezegen evine yoğun ilgi

Nihat Zeybekci, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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