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DENİZLİ 'Gezinti hırsız aile'yi JASAT yakaladı

'Gezinti hırsız aile'yi JASAT yakaladıDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i hamile 3'ü kadın toplam 4 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

01.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:37
'Gezinti hırsız aile'yi JASAT yakaladı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i hamile 3'ü kadın toplam 4 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Ege bölgesindeki illerde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Elmalı Mahallesi'nde 3 gün önce bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 7 bin lira para çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayına 3'ü kadın toplam 4 kişinin karıştığını tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri ortak operasyonla şüphelileri dün takibe aldı. Yılmaz G.'nin (45) kullandığı otomobili durduran jandarma ekipleri, Yılmaz G. ile birlikte kızı Sibel G. (28) ve akrabaları Nurcan G. (18) ile Emine K.'yi (43) gözaltına aldı. Yılmaz G.'nin gözcülük yaptığı sırada diğer 3 kişinin evlerin kapısını kırıp, girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 3 kadın yüzleri maskeli halde yürürken, mahallenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Şüpheli kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişinin Ege bölgesindeki illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak adlandırıldığı öğrenildi. DENİZLİ ’Gezinti hırsız aile’yi JASAT yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Çameli, Güncel, Haber

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