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Denizli gizli cennet, 'kusuru gölü' koruma altına alındı

Gizli cennet, 'Kusuru Gölü' koruma altına alındıDENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:59
Gizli cennet, 'Kusuru Gölü' koruma altına alındı
DENİZLİ'nin ilçesindeki Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.
Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde çam, çınar ve kavak ağaçları arasında bulunan, yaklaşık 700 metre rakımdaki, Potansiyel Doğal SİT Alanı durumundaki Kusuru Gölü, doğal güzelliğiyle 4 mevsim görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tektonik olaylar sonucu çökmeyle oluşan ve 'ye 109 kilometre mesafedeki göl, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde sazan balıklarının yaşadığı gölün üzerinde yüzen ördek ve kazlar, görsel bir şölen oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Kusuru Gölü, fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Fazla tanınmaması nedeniyle, 'gizli cennet' olarak da nitelendirilen göl, hafta sonları piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor.
'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'
AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kusuru Gölü'nün koruma altına alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirtip, "Kusuru Gölü, yayla turizmi için önemli yerlerimizden birisi. Alınan kararla birlikte gölün çevresindeki yapılaşma izine tabi olacak. Göle dışarıdan kesinlikle bir müdahale yapılamayacak. Bu Kusuru Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması için oldukça önemli. Alanın turizmde daha da ön plana çıkması için, çadır, karavan kampları organize edeceğiz. Tüm doğa tutkunlarını Kusuru Gölü'nü görmeye davet ediyorum" dedi.
Kararın kendilerini sevindirdiğini belirten Kolak Mahallesi Muhtarı Mustafa Adak ise, "Burası dört mevsim doğa harikası olan bir göl. Fotoğraf çekmek için çok gelen oluyor. Yürüyüş grupları sıklıkla geliyor. Artık kampçıların, doğaseverlerin daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Gölün koruma kararı altına alınmasına çok memnun olduk" diye konuştu.
Denizli gizli cennet, 'kusuru gölü' koruma altına alındı

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA


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