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DENİZLİ-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndüDENİZLİ'de toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı.

05.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:58
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
DENİZLİ'de toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Sabah araçlarının çamurla kaplandığı görenler şaşkına döndü.
Kent merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı. Özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı. Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü. Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp, fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılarının yolunu tuttu.
'TEMİZ BIRAKTIK ÇAMUR İÇİNDE BULDUK'
İşe gitmek için aracının başına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu gören Ercan Kaçmaz, Otomobilimi daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktım çamur yağmış. Sanki bir yıldır yıkanmamış gibi olmuş. Çaresiz, kendim temizliyorum dedi.
Halil Yavuzhan ise, Gece park ettiğimde hiçbir şey yoktu. Sabah otomobilimi görünce tanıyamadım. Gökten resmen çamur yağmış diye konuştu. DENİZLİ-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel

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DENİZLİ-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü
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