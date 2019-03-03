Denizli Gündüz İnşaatlarda Çalışıyor Akşam Seçim Çalışması Yapıyor

Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Buldan
Belediye Başkan adayı Metin Erbölük, gündüz inşaat işçiliği, akşam seçim çalışması yapıyor. Denizli
'nin Buldan
ilçesinde yaşayan inşaat işçisi 51 yaşındaki Metin Erbölük, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde BBP
'den Buldan
Belediye Başkan adayı oldu. Sabahın erken saatlerinde, çalıştığı inşaata giden Erbölük, gün boyunca tuğla taşıyıp, duvar örüyor. Günlük 60 liraya çalışan, harç karıp duvarları sıvayan Erbölük, yorucu iş temposunun ardından mesai bitiminde ise seçim çalışması yürütüyor. İlçedeki mahalleleri ev ev dolaşan ve vatandaşlardan oy isteyen Erbölük, projelerini anlatıyor, kendini tanıtıyor ve destek istiyor.
'60 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORUM'
Aday olarak açıklandığını duyanların şaşırdığını belirten Metin Ebölük, 60 lira yevmiye ile inşaatta çalışıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Bu işi severek canı gönülden yapıyorum. Duvarları yapıyorum, harç karıyorum. Burada yapılması gereken ne iş varsa yapabilen bir çalışanım. Belediye başkan adaylığımı duyanlar önce şaşırdı. Sonrasında ise cesaretimden dolayı beni tebrik ettiler. Buldan'ın yüzde 90'ı beni tanır. Bizim için 1 oyda bir bin oyda bir. Önceden '500- 1000 oy olur' diye düşünürken, halkımızın ilgisini görünce şuan yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum. 31 Mart akşamı seçimi kazanmak istiyoruz dedi.
'1 LİRA SEÇİM BÜTÇEMİZ YOK'
BBP'nin ilçedeki kurucularından olduğunu, seçim çalışmaları için bir bütçesinin olmadığını dile getiren Erbölük, Bizim seçim bütçemiz yok. Diğer partiler gibi paramız yok. Allah'ın izniyle bu yola çıktık. 1 lira seçim bütçemiz yok. Gelirlerimiz ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 üst geçit, elektrik santrali kurmak istiyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle yine projeler üretmek istiyoruz diye konuştu.
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Kaynak: DHA