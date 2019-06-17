17.06.2019 19:02
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DENİZLİ Hamile kadın kazada yaralandı

Hamile kadın kazada yaralandıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Hamile kadın kazada yaralandı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 aylık hamile bir kadın yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Arslan (30) idaresindeki 20 EG 107 plakalı kamyonet, Gümüşçay Caddesi'nde, Erkan Akkuş (43) yönetimindeki 20 BL 569 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Otobüsün arka koltuğunda oturan hamile yolcu Yadigar Amaç (32), camın patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Amaç, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amaç'ın 3 aylık hamile olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DENİZLİ Hamile kadın kazada yaralandı
Kaynak: DHA
Merkezefendi, Denizli, Güncel

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