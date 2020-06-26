DENİZLİ Hanımağa'ya asansör şoku

Hanımağa'ya asansör şokuDENİZLİ'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı bulunan çevresinde, 'Hanımağa' olarak tanınan Zekiye Çelebi, yaşadığı 8 katlı apartmandaki kullanıma kapatılan asansörün parçalarının çalındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

26.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:21
Hanımağa'ya asansör şoku
DENİZLİ'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı bulunan çevresinde, 'Hanımağa' olarak tanınan Zekiye Çelebi, yaşadığı 8 katlı apartmandaki kullanıma kapatılan asansörün parçalarının çalındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.
Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde yaşayan ve medyumluk yapan Zekiye Çelebi, geçen nisan ayında kaldığı apartmanın yöneticisi oldu. Çelebi, yönetici seçilmesinin ardından asansör dairesini kontrol etmek için 8 katlı apartmanın çatı bölümüne çıktı. Kullanıma kapalı olan asansörün kumanda panosunda bulunan ana kart ve motor sürücülerinin yerinden söküldüğünü gören Çelebi, polise gidip, şikayetçi oldu.
Apartmanlarındaki asansörün, yapan firmaya ödenmeyen borçlar nedeniyle kullanıma kapatılı olduğunu belirten Çelebi, "Apartmanımız 40 yıllık bir bina. Geçtiğimiz yıllarda 20 bin lira karşılığı buraya asansör yapıldı. Bir kaç daire sahibi gereken parayı ödemeyince şirkete borcumuz kaldı. Asansörümüz bozuk değildi. Parasını alamadığı gerekçesiyle firma icra yoluyla asansörü kapattı. Biz borcu tamamlayıp asansörü tekrar kullanıma açtırmak istiyorduk. Bu yıl ben yönetici olarak seçildim. Asansör dairesine çıktığımda önemli parçaların söküldüğünü gördüm. Gördüklerim karşısında şok oldum. Suç duyurusunda bulundum" dedi.
'YAPILAN VİCDANSIZLIK'
Apartmanda yaşayanların asansörün kapalı olması nedeniyle merdivenleri kullanmak zorunda olduklarına dikkati çeken Çelebi, "Bu yapılan vicdansızlık. Asansörün hiçbir önemli parçası kalmış. Asansör kullanılamıyor diye apartmanda kimse kalmadı. 21 dairesi bulunan apartmanda sadece 5 aile yaşıyoruz. Çok mağdur olduk. Bu parçaları kim aldıysa davacı ve şikayetçiyim. Herkes zaten yeterince para döktü. Şu an yeniden yaptırmaya kimsenin gücü yok. Asansörümüze elini uzatan kişiler bu yaptıklarından utansın" diye konuştu. DENİZLİ Hanımağa’ya asansör şoku

Kaynak: DHA

Etiketler: Çelebi, Güncel, Haber

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