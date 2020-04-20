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DENİZLİ Hastane penceresinden kaçtı, polisi alarma geçirdi

Hastane penceresinden kaçtı, polisi alarma geçirdiDENİZLİ'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G. polis ekiplerini alarma geçirdi.

20.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 02:00
Hastane penceresinden kaçtı, polisi alarma geçirdi
DENİZLİ'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G. polis ekiplerini alarma geçirdi. Ailesinin polisi arayarak yerini söylediği kadın, yaklaşık 2 saat sonra bulunup tekrar hastaneye götürüldü.
Pamukkale ilçesi İlbade Mahallesi'nde yaşayan Hafizenur G. (25) yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan Hafizenur G. saat 20.30 sıralarında hastaneden kaçtı. Birinci kattaki odasının penceresinden kaçtığı belirtilen ve ilk testinin pozitif çıktığı ifade edilen kadının yatağında olmadığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda Hafizenur G'yi arama çalışması başlattı.
AİLESİ YAKALATTI
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, Hafizenur G'nin yakınları polisi arayarak, kızlarının yerini ihbar etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Saraylar Mahallesi Zahire Pazarı mevkiinde Hafizenur K'yi buldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü. DENİZLİ Hastane penceresinden kaçtı, polisi alarma geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Polis, Güncel
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