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DENİZLİ Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdi

Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdiDENİZLİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alınan ve gece saatlerinde hastaneden kaçtığı ileri sürülen Faslı Nadia Atbeghail, polisi alarma geçirdi.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:35
Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdi
DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alınan ve gece saatlerinde hastaneden kaçtığı ileri sürülen Faslı Nadia Atbeghail, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından yaşadığı evde bulunan kadın, özel giysili sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fas uyruklu Nadia Atbeghail, nefes darlığı şikayetiyle dün öğle saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi bulunan kadın, tedaviye alındı. Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre karantinaya alınmak istenince bugün sabah saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine, polis ekipleri Atbeghail'i arama çalışması başlattı.
Faslı kadın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahalle sakinleri ise yaşanan olayı endişeli içinde izledi.
Nadia Atbeghail'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Rukiye Sağdıç, "Dün gece, hastanenin acil bölümündeki işi bitince oradan ayrılmış. Türkçe bilmediği için de kimseye bir şey söylememiş. Hastaneden kaçtı, zannetmişler. Koronavirüs testi yapmışlar, negatif çıkmış. Aslında kimseden kaçmamış. Habersiz gidince yanlış anlaşılmış. Tedbir amacıyla yeniden hastaneye götürüldü" dedi.
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DENİZLİ Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdi

Kaynak: DHA

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DENİZLİ Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdi
Etiketler : Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Denizli, Fas, Güncel

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