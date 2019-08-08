Haberler» Güncel» Haber

Denizli Havalimanı'nda seferler aksamadan devam ediyor

Denizli'deki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çardak Havalimanı'nda uçuşların depremden etkilenmediğini açıkladı.

08.08.2019 18:08 Denizli Havalimanı'nda seferler aksamadan devam ediyor
Denizli'deki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çardak Havalimanı'nda uçuşların depremden etkilenmediğini açıkladı.

Denizli'de yaşanan depremin ardından Denizli Çardak Havalimanı'nda inceleme yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri uçuşları olumsuz etkileyecek her hangi duruma rastlamadı. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri, "Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerimizce yapılan incelemede, havalimanımızda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır. Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam etmektedir. Denizli Çardak Havalimanı'nda Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Denizli, Çardak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:37   Kavaklıdere'de orman yangını (1)
19:37   Depreme nikah masasında yakalandılar (2)
19:37   Yamaç paraşütçüleri şehit Ömer Haslidemir'in mezarını ziyaret etti
19:36   Bebeği yangından kurtaran itfaiyecilere plaket
19:34   Cezasını okul boyayarak çekiyor
19:34   Bodrum'daki orman yangını
19:33   Hasan Dağı'ndan uçup, Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler