Haberler» Güncel» Haber

Denizli havuzda boğulma tehlikesi geçiren rus çocuk, 10 gün sonra öldü - 1

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuk, 10 gün sonra öldüRusya'dan tatil için ailesiyle Bodrum'a gelen ve 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulma tehlikesi geçiren Alisa Adamova (12), Denizli'deki hastanede dün yaşamını yitirdi.

29.08.2019 19:09
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuk, 10 gün sonra öldü
Rusya'dan tatil için ailesiyle Bodrum'a gelen ve 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulma tehlikesi geçiren Alisa Adamova (12), Denizli'deki hastanede dün yaşamını yitirdi.
Ruys'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle Türkiye'ye tatile gelen Alisa Adamova, 18 Ağustos'ta, Bodrum'da kaldıkları otelin havuzunda yüzerken, kolunu su tahliye pompasına kaptırdı. Rus çocuk, pompanın, borunun içine doğru çektiği kolunu kurtaramadı. Boğulmak üzere olan Alisa, babası ve görevliler tarafından kolu borudan çıkarılarak, kurtarıldı. Çok fazla su yutan Alisa, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Rus çocuk, buradan da ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alisa, dün akşam, 10 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Alisa Adamova, toprağa verilmek üzere Rusya'ya götürüldü.
Denizli havuzda boğulma tehlikesi geçiren rus çocuk, 10 gün sonra öldü - 1

Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21   Kayseri'de tek parça halinde mamut fosili bulunması
19:20   Von der Leyen'in Bulgaristan ziyareti - SOFYA
19:20   Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
19:20   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
19:20   Ara buluculukla iş davalarında yüzde 90'ın üzerinde başarı
19:18   Kırgızistan'da ana muhalefet partisi liderine ev hapsi
19:18   Antalya'da ziraat mühendisine silahlı saldırı