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Denizli hayalet kente döndü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan Denizlili vatandaşlar sokakları boş bıraktı.

30.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:25
Denizli hayalet kente döndü
Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan Denizlili vatandaşlar sokakları boş bıraktı. Denizli bu görüntüsü ile hayalet kenti andırdı.

Denizlili vatandaşlar Korona virüs önlemleri kapsamında, gerekli haller dışında dışarıya çıkmadı. Vatandaşların alışveriş yapmak için yoğun olarak kullandığı alanlar, en sessiz günlerini yaşıyor. Her gün binlerce kişinin uğradığı, Çınar Meydanı, Bayramyeri gibi alanlar da, şimdilerde büyük sessizlik hakim. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, otobüs durakları ve otobüsleri her gün dezenfekte ederken, vatandaşlar da sosyal mesafeye dikkat ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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