DENİZLİ Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu'nda sessizlik

Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu'nda sessizlikDENİZLİ'nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

28.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:57
Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu'nda sessizlik
DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu'nda, koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günler yaşanıyor.
Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Denizli, Muğla ve Aydın sınırında yer alan, 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip kanyon, doğal güzelliğiyle görenleri etkiliyor. Büyük Menderes Nehri'nin dar vadiden geçerek, oluşturduğu kanyona gelen ve doğal güzelliğe hayran kalanlar, hatıra fotoğrafları çektiriyor. Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerin geçtiği İnceğiz Kanyonu, kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andırıyor.
Aydın'dan İnceğiz Kanyonu'na gelen Nalan Alkan, "Burayı görmeyi çok istiyordum. Böylesine güzel bir ortamda olmak harika bir duygu. Böyle güzel bir bölgede yaşamak mutluluk verici" dedi.
Arif Sezgin ise kanyonun doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Burası cennetten güzel bir köşe gibi. Muhteşem bir güzelliğe sahip doğa harikası. Kesinlikle gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkesin mutlaka burayı görmesi gerekiyor" diye konuştu. DENİZLİ Hayran bırakan güzellik İnceğiz Kanyonu’nda sessizlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Norveç, Aydın, Kale, Güncel, Haber

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