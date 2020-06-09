DENİZLİ Hayvan otlatmaya gidip kaybolan kadın bulundu

Hayvan otlatmaya gidip kaybolan kadın bulunduDENİZLİ'de, hayvan otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sultan Uzunel (65), evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu.

09.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:26
Hayvan otlatmaya gidip kaybolan kadın bulundu
DENİZLİ'de, hayvan otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sultan Uzunel (65), evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlenen Uzunel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün akşam saatlerinde hayvan otlatmak için evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Uzunel'i bulmak için Jandarma AFAD ve AKUT ekiplerince ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadın, yaklaşık 24 saatlik arama çalışması sonrası evinden 15 kilometre uzaklıktaki Eskiyol mevkisinde baygın halde bulundu. Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Uzunel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DENİZLİ Hayvan otlatmaya gidip kaybolan kadın bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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