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DENİZLİ Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandı

Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandıDENİZLİ'nin Tavas ilçesinde geçen yıl meydana gelen 4 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen Hüseyin S. (Söz) ve nişanlısı Gamze I.

20.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:53
Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandı
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde geçen yıl meydana gelen 4 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen Hüseyin S. (Söz) ve nişanlısı Gamze I. (Işık), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kaçtıkları ormanlık alanda drone kullanılarak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, geçtiğimiz yıl Tavas ilçesinde meydana gelen 4 evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık yaşanan evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarmanın dedektifleri, şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracı tespit etti. Hırsızlık olayının şüphelilerinin de Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I. olduğu belirlendi. Aracı takibe alan ekipler, Honaz ilçesinde durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarını yolda bırakıp, yaya olarak ormanlık alana kaçtı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yerleri drone ile havadan tespit edilen Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I., saklandıkları alanda yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DENİZLİ Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tavas, Güncel
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