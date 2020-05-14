DENİZLİ-İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür

İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkürİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi.

14.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:27
İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, teşekkür belgesi gönderildi. Arama-kurtarma görevine katılan 6 itfaiye personeline teşekkür belgeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adına AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ve görevli itfaiye personellerinin katıldığı takdim töreninde konuşan Başkan Osman Zolan, hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye personeline teşekkür etti.
'DENİZLİ'NİN GÜZELLİĞİ VE ZENGİNLİĞİ'
İtfaiye araç-gereç ve personel bakımından Türkiye'nin en önde gelen belediyeleri arasında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, sadece Denizli'de değil, talep gelen birçok ilde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Zolan, Bu Denizli'nin güzelliği ve zenginliğidir. Her çağırılan yere koşuyoruz. Sizlere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da meydana gelen depremde vatandaşlarımızın imdadına koştunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey tarafından sizlere teşekkür belgesi geldi. Allah'ım sizlere güç, kuvvet versin, başarılar diliyorum dedi. DENİZLİ-İçişleri Bakanlığı’ndan Denizli itfaiyesine teşekkür

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Haberler››Güncel››DENİZLİ-İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı - Haber 14:44: Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi - Haber 14:44: Muğla'da ata tohumları toprakla buluştu - Haber 14:43: Demirkale: "Zorlukları beraber paylaşacağız" - Haber 14:43: PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu - Haber 14:33: Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:01: 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti - Haber 12:43: Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular - Haber 12:15: Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım - Haber