Haber, Son Dakika, Haberler

Denizli iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?

Denizli'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 12. gününde Denizli iftar saati sorgulanmaya başlandı. Denizli'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Denizli iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?
05.05.2020 07:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 07:00

Ramazan ayının onikinci günü nedeniyle Denizli halkı, imsak vakti 04:23'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Denizli iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 5 Mayıs 2020 Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Denizli iftar saati kaçta? İşte, Denizli iftar vakti:

5 Mayıs 2020 Salı günü Denizli iftar saati:20:04

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Mâun Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Eraeytellezî yukezzibu bi'd-dîn. 2- Fezâlike'l-lezî yedu'ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta'âmi'l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne'ûne'l-mâ'ûn.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Din gününü (İslam'ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Etiketler: Denizli, Gündem, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Yeşim Salkım’dan kavgalı olduğu Gülben Ergen’e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Haberler
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM’li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut’un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
ABD’de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı Haberler
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Haberler››Gündem››Denizli iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

02:00: Ankara iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Ankara İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir? - Haberler 01:02: Adana iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Adana İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Adana iftar saati kaç? Adana iftar vakti nedir? - Haberler 01:01: Mardin iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haberler 01:01: Mersin iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haberler 01:01: Muğla iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haberler 00:27: Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı - Magazin 16:08: Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı - Ekonomi 09:59: Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler? - Haberler 08:58: Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler