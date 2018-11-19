Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak'tan Mevlit Kandili Mesajı

Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak, 19 Kasım 2018 Pazartesi gününün Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeryüzüne teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Denizli İHH Başkanı Solak mesajında, "Onca seçkinler, zenginler zar iken, bir yetimi (S.A.V.) Peygamber seçen ve bizleri de o yetimin hürmetine yaratan Rabbimiz, O Yetim Peygamber hürmetine mazlumları koruması ve bizleri de bağışlaması dileklerimle; kandilimiz mübarek olsun inşallah" dedi.