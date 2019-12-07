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Denizli-iki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim oldu

İki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen olayda, Afgan uyruklu D.N., birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:22
İki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim oldu
DENİZLİ'nin ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen olayda, Afgan uyruklu D.N., birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete giden D.N., cinayet işlediğini belirterek teslim oldu.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. adlı zanlı, bu sabah polis merkezine giderek, birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı öldürdüğünü söyledi. D.N. gözaltına alınırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesedini buldu. Ölenlerin kimliği henüz belirlenemezken, D.N.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Ölen Afganların cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Öte yandan D.N.'nin cinayetten sonra soğukkanlı bir şekilde evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği araştırılıyor.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamerası
Evden görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
haber- Kamera Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)
Denizli-iki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim oldu

Pamukkale, Güncel

Kaynak: DHA


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