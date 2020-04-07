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Denizli İl Pandemi Kurulu 'af yasasına' ilişkin bir dizi karar aldı

Denizli İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda, kamuoyunda af yasası diye bilinen yeni yargı kanununun çıkması halinde cezaevinden çıkacak mahkum ve yakınlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Denizli İl Pandemi Kurulu 'af yasasına' ilişkin bir dizi karar aldı
Denizli İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda, kamuoyunda af yasası diye bilinen yeni yargı kanununun çıkması halinde cezaevinden çıkacak mahkum ve yakınlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla alınan arasında yer alan en dikkat çekici konu başlıkları ise cezaevlerine yönelik alınan kararlar oldu. Alınan kararlarda şu ifadeler yer aldı:

"TBMM tarafından görüşülecek olan ve bu hafta içerisinde çıkması öngörülen infaz yasasındaki değişiklikler nedeniyle, ceza infaz kurumlarından tahliye olacak veya izne çıkarılacak hükümlülerin yakınları Denizli D Tipi, Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumları (Kocabaş) ile Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sarayköy Açık Ceza İnfaz Kurumları önünde birikmelerinin korona virüs sebebiyle tehlike arz edeceğinden yasaklanacak, her türlü görüntü ve yayın yapılması engellenecek.

Tahliye olacak ve izne ayrılacak hükümlülerin şehir merkezine nakillerinin Denizli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüslerince sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılacak.

Bu hükümlülerin belirli merkezlere seyahatleri için ücretleri kendilerince karşılanmak kaydıyla hazırlanacak liste cezaevinin bulunduğu kaymakamlığa bildirilecek." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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