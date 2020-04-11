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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kentte 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:58
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kentte 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararda, sokağa çıkma yasağının korona virüs tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi. Konu ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasağın bu gece 00.00 itibari ile başladığı ve 12 Nisan Pazar günü gece saat 24.00'e kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki kentimizde tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri açık olacaktır. Ayrıca TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezler çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, basın mensupları, belediye çöp toplama hizmetlerinde görevli olan kişiler, Belediyelerde çöp ve temizlik işlerinde görevli araçlar ve personelleri, bu yasak başlamadan önce gece vardiyasına başlayan personeller ile bu kişileri yasak başladıktan sonra işyerinden evlerine geri taşıyacak olan araçlar ve personelleri, zorunlu durumlarda çalışmaya devam etmesi gereken tarım ve tütün işçileri dışında dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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